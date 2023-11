Roda, en un acte promocional. Foto: Europa Press

Belén Rueda ha visitat el plató d'El Hormiguero per promocionar la seva última pel·lícula, L'ermita i, per a sorpresa de propis i estranys, ha obert el seu cor i s'ha sincerat sobre un dels moments més complicats de la seva vida, del qual mai no havia parlat fins i tot ara: va patir un ictus transitori. "No ho havia explicat abans" ha confessat.

Va ser Pablo Motos, amb qui la intèrpret té una gran amistat , qui ha revelat aquest problema de salut, fruit de l'estrès i el frenètic ritme de vida de la guanyadora del Goya per Mar endins , que en aquella època dormia una mitjana de 3 o 4 hores diàries. "El cos et va donar un avís molt seriós", ha afirmat el presentador.

"Vaig pensar que era una lipotímia, que et dóna un mareig i perds el coneixement durant un temps molt curt, però vaig trucar a la meva germana que viu al costat meu. Està acostumada a veure'm, va venir a casa meva i em va veure rara, i va ser ella la que va decidir trucar en aquell moment a l'ambulància” ha recordat, explicant quines tres coses li van dir els metges que havia de fer i que, en casos així, et poden salvar la vida. "La meva germana em deia que somrigués, que inflés les galtes d'aire, i que tanqués els ulls i intentés tocar-me el nas. Depenent de la zona de la cara que et toques, és que l'ictus t'està afectant una part del cervell o una altra", va assegurar.

Afortunadament, i com ha comptat amb un somriure, tot es va quedar en un “gran ensurt” . "Va venir l'ambulància rapidíssim i em van portar a l'hospital, va ser un ictus transitori per estrès" ha revelat, relatant que va ser llavors quan els metges van descobrir que té "un aneurisma" que el va empènyer a "abaixar el ritme" de feina i prendre's la salut més de debò. "El meu neuròleg em va dir que ara estava millor que abans i és veritat", ha afegit.