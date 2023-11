Stone, en un acte promocional. Foto: Europa Press

Sharon Stone , una de les grans estrelles del cinema dels últims temps, ha revelat que va patir un cas d' assetjament sexual quan començava a la indústria.

Ho va explicar al podcast de Kelly Pipa, Let's talk off camera, on va explicar com un executiu de Sony va arribar a mostrar-li els seus genitals en una reunió. "Es va treure el penis davant meu", va assegurar.

Era la dècada dels 80, molt abans que Stone fos mundialment reconeguda i, després d'haver aconseguit un matx amb l'alt càrrec "estava molt emocionada".

Tot i això, quan va arribar al lloc on l'havien citat, l'home es va comportar de manera impròpia, elogiant-la i, posteriorment, mostrant-li els seus genitals.

La seva reacció, segons explica, va ser "riure i plorar alhora", que és el que fa quan està nerviosa. Després d'això, la secretària de l'empresari va entrar al despatx i Stone se'n va poder anar.