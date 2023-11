Dani Alves en una imatge d'arxiu

L'exdona del futbolista Dani Alves , Dinorah Santanta , ha retirat el seu suport i ha decidit demanar-lo perquè considera que la va enganyar tant a ella com als seus fills. Ella sempre va ser el seu principal suport, fins i tot quan els testimonis de la víctima i els testimonis ho assenyalaven com a culpable, però això ha canviat amb el pas del temps.

Dinorah Santana es va traslladar a Espanya amb els nens i els va inscriure a l'escola per estar més a prop del brasiler. Tot i això, segons ha revelat el programa de Festa en una entrevista exclusiva, Santana ha optat per retirar el seu suport i fins i tot emprendre mesures legals contra Dani Alves.

Santana està convençuda que Alves va utilitzar la seva família per demostrar un suposat arrelament familiar, cosa que podria haver-lo ajudat en el seu intent d'obtenir la llibertat condicional, però el jutge no li va concedir aquesta mesura, i arran d'aquí va començar a desentendre's dels seus fills.

"Els seus fills no el veuen des del 6 de maig, des d'aleshores no ha volgut saber res de nosaltres, i són els seus fills", va afirmar davant de les càmeres de Telecinco. A més, l'exdona del brasiler també va revelar que se sentia coaccionada per l'entorn del seu exmarit.

"Pretenien, gràcies a aquest suport, aconseguir la llibertat condicional escudant-se a l'arrelament familiar, em deien el que havia de dir a través d'un grup de WhatsApp", ha assenyalat. "Jo estic amb medicació, per mi ell ha mort, que ens deixi en pau, com més aviat surti de la presó millor estaran els meus fills, per a ells és molt difícil acceptar que el seu pare pot ser un violador", va revelar.