Chenoa / @EP

Delicats moments per a Chenoa després que el programa 'Festa' fes pública aquest dissabte la seva separació de Miguel Sánchez Encinas després d'un any i mig de matrimoni i quatre de relació. Una ruptura que sorprenia propis i estranys i de la qual a poc a poc anem coneixent més detalls, com que va ser fa diverses setmanes quan la parella va decidir emprendre camins separats, i en què s'especula que hi podria haver terceres persones. D'altra banda, també es parla de problemes en la convivència, i fins i tot s'apunta que l'intens ritme de treball de la cantant hauria passat factura a la seva història d'amor amb el prestigiós uròleg que, segons el periodista Omar Suárez, "faria tot" el possible" per reconquerir la seva encara dona.

Sempre discreta pel que fa a la seva vida privada, Chenoa ha fet un pas endavant després de confirmar-se la seva separació i ha trencat el seu silenci en una distesa conversa amb el col·laborador de 'Festa' Iván Reboso, amb qui manté una estreta amistat.

Una xerrada de 20 minuts en què l'artista ha confessat que està "tranquil·la" malgrat l'enrenou que s'ha desfermat al voltant de la seva ruptura amb Miguel, i ha agraït al programa presentat per Emma García com n'han de ser "elegants" parlar dun tema tan dolorós com la seva separació.

A més, i encara que no ha volgut parlar sobre els motius que l'han empès a trencar el seu matrimoni tot just un any i mig després del seu casament de somni a Mallorca - la parella es va casar el 17 de juny de 2022 - sí que ha deixat entreveure que es tractaria una decisió definitiva i no hi hauria possibilitats de reconciliació: "Això és el que hi ha" ha assegurat.

JA HI HA DATA PER A LA REAPARICIÓ PÚBLICA DE CHENOA

A l'ull de l'huracà per la seva separació, Chenoa reapareixerà aquest dimecres 15 de novembre davant les càmeres per presentar el seu projecte més especial: el retorn d' 'Operación Triunfo' a Amazon Prime, on debutarà com a presentadora.

I, com afirmen fonts properes a l'artista, serà llavors quan es pronunciï per primera vegada sobre la separació del seu marit, donant les explicacions que considerarà pertinents sobre una notícia que ha deixat els seus seguidors impactats.