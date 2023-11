L?actor, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Fa tan sols una setmana coneixíem el delicat tràngol de salut que travessa la vident més popular dels anys 90, Cristina Blanco. La mare de Miguel Ángel Muñoz, excol·laboradora de televisió i examiga de famosa com Belén Esteban, Terelu Campos o Rocío Carrasco, es trobaria ingressada en un hospital madrileny i hauria patit l' amputació d'una de les cames .

Una preocupant notícia revelada per Semana, que assegura que l'actor gairebé no s'hauria separat de la seva mare i, demostrant que és un fill exemplar, hauria buscat un centre especialitzat en cura de persones dependents les 24 hores perquè l'exvident estigui atesa en tot moment quan rebi l'alta hospitalària, ja que de moment no se li podria posar una pròtesi.

Un cop dur per a Muñoz, que també s'ha convertit en notícia els últims dies després que Diez minutos hagi destapat que té nova nòvia, una noia bruna anomenara Laura amb qui ha recuperat la il·lusió en l'amor 2 anys després de la seva ruptura amb Ana Guerra, la seva última parella coneguda.

I després d'aquestes dues notícies que reflecteixen el moment agredolç que està vivint el protagonista d' Un paso adelante (enamorat de nou però molt preocupat per la salut de la seva mare) Miguel Ángel ha reaparegut la gran nit de Laura Pausini a Sevilla, en què nombrosos companys de professió i amics com Alejandro Sanz, Pablo Alborán, India Martínez, Luis Fonsi o Vanesa Martín han homenatjat la italiana, reconeguda com la Personalitat de l'any als Grammy Llatins.

Per segon any consecutiu, l'actor és el presentador de la gala més important de la música llatina. I, com confessa, “és una fita perquè principalment això ho solen fer artistes i cantants i que hagin volgut comptar amb un actor és molt important per a mi”. "L'any passat va ser molt especial per tot el que comportava anar a Las Vegas, vaig tenir allà l'oportunitat d'estar amb alguns artistes espanyols, alguns d'ells amics, i entregar alguns Grammy, i demà serà encara més especial i em va a fer molta il·lusió” reconeix.

Pel que fa als seus projectes, Miguel Ángel confirma que continua 'explorant' la seva faceta d'automobilista i nouvingut del Circuit de Jerez, el proper repte serà "competir al Circuit d'Estoril i acabar la temporada de la Copa Race". "Estem documentant això amb Paciència film estem fent un documental molt important i deixarà bocabadat qui el vegi, més enllà dels resultats esportius l'important és el que passa dins dels equips que no té malbaratament" revela.

Ha estat precisament a Jerez on se l'ha enxampat amb la seva nova parella, Laura, sobre la qual amb un gran somriure ha evitat explicar-nos cap detall: “Em veus somrient pels Latin Grammy i perquè presento la premier per segon any consecutiu ia Sevilla , company".

Un somriure que tampoc se li ha esborrat quan li hem preguntat pel complicat moment que viu la seva mare, tot i que prefereix no revelar com es troba després de patir l'amputació d'una cama. "Entenc que hi ha interès però també entenc que els temes personals cal respectar-los i són molts anys sabent que sóc molt discret amb les meves coses. Moltes gràcies" ha resolt, deixant a l'aire com es troba la vident.