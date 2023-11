El periodista, en una imatge recent. Foto: Europa Press

La relació entre Kiko Rivera i la seva germana, Isa Pantoja , està completament trencada. El DJ va trencar primer amb la seva mare, després de protagonitzar Cantora: la herencia envenenada, i després ho va fer amb la seva germana en posicionar-se a favor de la tonadillera i defensar-la públicament als platós de televisió.

Fa unes setmanes, Isa es donava el sí que vull amb Asraf Beno i ningú de la seva família anava a l'enllaç excepte la seva cosina Anabel. Dies més tard celebrava el seu aniversari i Irene Rosales ens desvetllava que no havien felicitat la jove perquè la relació seguia sent inexistent.

En aquest context, hem parlat amb Luis Rollán i quan li preguntàvem per la delicada situació entre els germans, ens comentava que demana la pau entre Kiko Rivera i Isa Pantoja: “Jo que hi hagi pau mundial, estic com les Misses: que hi hagi la pau mundial".

El col·laborador de televisió ens confessava el seu desig de romandre aliè i no fer d'intermediari entre ells: "Jo no, no sóc jo ara per intermediar", igual que entre el DJ i Isabel Pantoja: "Això en són coses".