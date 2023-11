Edmundo Arrocet a una imatge d'arxiu d'Europa Press.

Edmundo Arrocet torna a la càrrega contra les filles de María Teresa Campos. Lluny de cessar en els seus atacs contra Terelu Campos i Carmen Borrego -que van començar poc després de la mort de la presentadora el 5 de setembre passat- l'humorista xilè ha tornat a carregar contra les germanes.

En aquesta ocasió ha estat a través d'una entrevista telefònica que ha donat en exclusiva al programa 'Vamos a veure' , en què ha acusat -una vegada més- les col·laboradores de televisió d'estar guanyant diners a costa seva. "Jo mai he cobrat. Elles són les que cobren cada dia. Van i els paguen", assegura, carregant especialment contra Carmen : "A ella li interessa, sinó per a què cony la volen aquí. A qui li paguen cada vegada que va al programa? A ella li va bé perquè li pregunten i explica les mentides que són espectaculars".

A més, s'ha reafirmat que les filles de María Teresa amb prou feines anaven per casa seva mentre va durar la seva relació, deixant clar que " no la veurien quan ja Teresita no tenia programa de televisió. Punto".

Lluny de quedar-s'hi, Bigote ha decidit fer un 'regal enverinat' a Terelu ia Carmen i ha assegurat que la presentadora malaguenya mai li va tornar els diners que li va prestar durant el seu festeig i que no són ni 50.000 ni 30.000 dòlars com s'ha especulat a els darrers temps, sinó 40.000.

Tot i que fins ara pensàvem que María Teresa sí que li havia lliurat aquest elevat import que li va deixar en un moment complicat a nivell econòmic per a ella, ara el xilè diu que no, assegurant que els ho va demanar perquè eren uns diners que necessitaven per pagar a Hisenda però "Teresita mai m'ho va tornar" . "Terelu sí, però Teresa mai", ha revelat, afirmant que podria demostrar-ho amb un extracte del banc.

Una afirmació que ha fet esclatar Carmen al plató de 'Vamos a veure': "No tinc ni idea d'on vol arribar aquest senyor. La relació amb la meva mare es va acabar fa gairebé 5 anys. Per què no va parlar aquests temes amb la meva mare en vida i va solucionar el que havia de solucionar? No sé si va ajudar la meva mare com a parella, però el que sé és que la que havia de contestar a aquests temes malauradament ja no hi és”.

" Aquest senyor s'està comportant com un indecent . Si té proves ens haurem de veure en un jutjat, però per què no ha fet això amb la meva mare en vida? Ja n'hi ha prou de manipular, la mentida té les potetes molt curtes. No entenc per què no ho explica quan finalitza la relació. Ho explica quan la meva mare malauradament no hi és i no entenc quina és la seva guerra ni el que vol aconseguir", ha conclòs molt enfadada.