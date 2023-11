Natalia, en un acte recent. Foto: Europa Press

La separació de Chenoa i Miguel Sánchez Encinas un any després del seu casament s'ha convertit en la notícia més comentada i sorprenent dels darrers dies . La cantant, que ha trencat el seu silenci a ¡Hola! ha confessat que no es tracta d'una ruptura definitiva sinó d'un inpass temporal per intentar reprendre el seu matrimoni amb la il·lusió que tenien quan es van donar el sí, vull, s'està refugiant en aquest dur trànsit tant a la feina (està gravant el seu nou single mentre prepara amb il·lusió l'estrena de la nova edició d' Operación Triunfo , on debuta com a presentadora) com al seu entorn més proper.

I Natalia Rodríguez, Geno Machado o Alejandro Parreño, a qui va conèixer en el talent musical el 2001 i amb el pas dels anys s'han convertit en pilars fonamentals a la seva vida, formen part d'aquest cercle íntim en què Chenoa s'està recolzant després de la separació. Per primer cop, i demostrant la seva lleialtat a la seva gran amiga.

"D'aquest tema no en parlaré, els protagonistes són altres" ha assegurat Natalia, confessant que l'única cosa que pot fer en aquests moments és "estimar molt a la meva amiga, recolzar-la sempre en tot, pel bo, pel dolent. Ella és una de les meves millors amigues i els amics estem per això, per recolzar-nos sempre, quan hi ha temps bons, temps dolents, temps de riure, temps de tot”. "Veig la Laura bé, ja sabeu que la vull amb bogeria, però és la meva amiga i és l'únic que diré. Respecteu-me la meva posició" ha afegit, deixant a l'aire si creu que hi ha possibilitat que es reconciliï amb el metge : "El que jo parlo amb ella els ho dic a ella personalment. El que jo digui els ho dic personalment, no faré cap mena de declaració que després ho poseu tot al revés".

"No, no, no dic res, només dic i repeteixo que és una gran amiga que vull, que té el meu suport de sempre, des de fa 22 anys, no d'ara, de 22 anys. És la meva amiga, sóc la seva amiga i ja està i el que li hagi de dir i el que m'hagi de dir es quedarà per a nosaltres en privat i ja està” ha sentenciat.

Tot i això, i malgrat voler mantenir-se al marge de la vida privada de Chenoa, Natalia no ha pogut evitar que se li escapi una riallada i un expressiu "quin tela!" en escoltar que es rumoreja que l'artista no ha aconseguit oblidar del tot David Bisbal, amb qui va trencar el 2004. "Perdona que rigui, ¡quina tela! Ai que em m'hi meixo!" ha tancat.