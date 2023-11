Padilla, en un acte recent. Foto: Europa Press

Paz Padilla va ser una de les cares conegudes que han assistit a la gala dels Grammy Llatins . Acompanyada per la seva filla Anna Ferrer, va ser qüestionada per si creu que hi ha possibilitats de reconciliació entre Rosalía i Rauw Alejandro quan la gaditana ha sorprès en assegurar que “jo vaig sortir del món del cor”. "Estic en el setè art i aquí no em fico que prou tinc amb els meus problemes" ha afegit, renegant del seu passat al programa de Mediaset.

"Ara estic fent conferències amb ments expertes, la primera la faig aquí amb Marian Rojas, Mario Alonso Puig i Víctor Cooper. S'estrena a mitjans de desembre el meu programa a Cuatro que es diu Et falta un viatge , estic fent al teatre L'humor de la meva vida i trec el segon llibre. Crec que estic a full i feliç" ha revelat, sense amagar que no troba a faltar els seus dies a Sálvame .

Un gran moment professional que se suma a la seva felicitat amb Fran Medina, amb qui manté una discreta relació des de fa dos anys i mig. "Jo no tinc ni bradicàrdies, ni taquicàrdies, no tinc res, ho tinc al seu ritme" ha respost amb sentit de l'humor quan li hem preguntat com està el seu cor, reconeixent que està "envoltada" de "molta pau i molt d'amor" perquè és l'únic que “necessita”.

"És que en una vida hi ha moltes vides, llavors ara sóc en un altre moment. Jo tampoc sóc la mateixa, ja tinc 54 anys, estic en un moment professional molt dolç i molt bonic i llavors de res serveix anar enrere tret que sigui per agafar impuls. Ja està”, va concloure.