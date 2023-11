Escans no es va mossegar la llengua. Foto: Instagram (@lauraescanes)

Tot i que al principi semblava que Laura Escanes i Álvaro de Luna podrien donar una segona oportunitat a la seva relació després de la seva ruptura fa un mes, coincidint amb el seu primer aniversari, les últimes declaracions de la influencer deixen entreveure que la seva decisió és definitiva i de moment, no es planteja una reconciliació.

Després de les primeres setmanes de dol en què li resultava molt complicat parlar del cantant de Yo vull tot amb tu , l' ex de Risto Mejide s'ha sincerat davant els micròfons d' Europa Press durant la festa nadalenca que la firma GHD ha celebrat a Madrid amb algunes de les seves ambaixadores més populars, com María Pombo, Rosanna Zanetti, Rocío Osorno, Violeta Mangriñán o la pròpia Laura.

Escanes va assegurar que està "en un moment de transició" després de la ruptura amb Álvaro i que sens dubte està marcat per l'èxit en el terreny laboral. “Estic molt bé, molt contenta, amb un munt de projectes professionals meravella i intentant gaudir de cada cosa que em passa. Al final la vida és així i que a més passin aquestes coses boniques de projectes, les campanades a TV3, el meu programa, el meu podcast... tot són bones notícies", considera.

Una etapa en què, confessa, intenta viure "amb la màxima naturalitat possible" la pressió mediàtica que ha envoltat el final del seu festeig. " Envoltant-me dels meus . Al final són coses que ens poden passar a tothom i la feina em fa tenir la ment freda i tenir endavant" afirma.

Tot i que confessa que "encara ha de passar temps" perquè puguin ser amics, la influencer no tindria problema a anar a un concert del seu ex, per al qual no té més que bones paraules. "Hi ha cordialitat i afecte. Tot està bé", diu.

Una relació cordial que també manté amb el seu exmarit i pare de la seva filla Roma, Risto Mejide , amb qui assegura que “tot està bé, tot en ordre”. "Entenc que em pregunteu per ell, però la meva resposta fàcil, bàsica i la titular també és que està tot bé" ha conclòs.