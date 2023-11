Foto: @EP

De divendres! s'estrena aquest divendres a Telecinco presentat per Santi Acosta i Bea Archidona, i ho fa amb la primera entrevista del fill de Bárbara Rey i Ángel Cristo, Ángel Cristo Jr, i les seves declaracions no deixaran ningú indiferent.

A l'avenç que la cadena ha revelat de moment no dubta a carregar contra la vedette i reconèixer que a casa seva el "veritable malson" no era el seu pare, sinó la seva mare. I, a més, confirma el que l'artista s'ha obstinat a negar rotundament els últims anys: el xantatge al Rei Joan Carles a canvi de guardar silenci sobre el seu idil·li.

"La meva casa de La Moraleja era un malson. Hi havia molta por, terror i sang. En aquella casa entrava i sortia de tot: drogues, alcohol, prostitutes... La por és que no matin la teva mare. El meu pare es descontrolava moltíssim més. Des que arribava a casa de l'escola em carregava amb tota la responsabilitat. Tant era que hagués d'estudiar o tingués exàmens. El veritable malson era la meva mare", ha confessat.

Sense mitges tintes, Ángel Cristo Jr tampoc passa per alt els comentadíssims problemes que Bárbara va tenir presumptament per la seva addicció al joc en el passat i, sense pèls a la llengua, assegura que "la meva mare es va gastar molt molts diners al casino". "Des de 100 euros a 30.000 euros en una nit" ha revelat.

Doríssims moments que va viure només perquè, com ha explicat, "la meva germana Sofia a partir dels 13 anys no s'assabentava de res del que passava perquè estava tot el dia drogada". "Agafava els diners per pagar les drogues de la cambra de la meva mare", ha afegit, revelant que la vedette sempre tenia "moltíssims diners en efectiu".

I el que és veritablement fort i nou -ja que de la presumpta ludopatia de Bárbara i del maltractament que va patir a mans del pare dels seus fills se n'ha parlat llarg i estès a la televisió- és que Ángel Cristo Jr confirma el que la vedette ha negat fins a la sacietat després de sortir a la llum l'idil·li que va viure amb Joan Carles entre el 1975 i el 1980: "La meva mare va fer xantatge al Rei d'Espanya".

A més d'assegurar que les grans quantitats de diners en efectiu que sempre tenia l'artista "provenien d'uns pagaments que se li feien periòdicament a la meva mare pel xantatge al Rei", el seu fill revela que va ser ell qui va fer les fotografies en què apareixien el monarca i la Bàrbara.