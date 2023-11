Foto: Insgram (@sofiacrist_crist)

A l'avenç de l'entrevista que Ángel Cristo Jr (fill de Bárbara Rey i Ángel Cristo) donava al programa ¡De viernes! de Telecinco , que podrem escoltar de manera extensa properament, la seva mare, apareixia davant les càmeres completament devastada.

La manera de parlar i les acusacions que aboca sobre la mare i la germana han cridat especialment l'atenció perquè sempre els hem vist units, però sembla que aquesta pau de què gaudien s'ha esfumat. Ara, el fill de la vedette ha decidit parlar i rebatre la seva història explicant el que veritablement va viure quan era petit.

La seva germana, que ha estat una de les més afectades ja que el seu germà assegura que no era conscient de res perquè des dels 13 anys sempre estava drogada, no va voler entrar al detall quan va ser preguntada per la premsa. "No diré res", va assegurar, encara que el que sí que ha deixat clar és que "sempre" estarà unida a la seva família.

Guardant silenci fins que arribava al cotxe de la persona que el recolliria a Atocha, Sofia es deixava veure seriosa i sense ganes de fer més llenya al foc en saber que el seu germà carregarà contra ella i la seva mare.

En arribar a casa, Sofia ens assegurava que "no tinc cap tàctica" i donava curs a les paraules: "Mai parlaré malament del meu germà, no estic d'acord amb el que ha fet, em sembla injust i malament" .

D'aquesta manera, la filla de Bárbara Rey desmentia la versió del seu germà ja que "jo no he viscut això i he viscut a la mateixa casa" i ens confessava que "és el fill de la meva mare i no parlaré mai malament del meu germà" .

A més, deixava clar que no sap perquè el seu germà ho fa. " No tinc ni idea i cadascú que faci el que necessiti fer i allà cadascú amb la seva consciència " i se n'anava recalcant que " la meva mare per a mi és la millor mare del món, és Déu, sempre ho he dit", tancava.