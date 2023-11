Aitana torna a estar soltera. Foto: Instagram (@aitanax)

Fa just un any, poc després que es confirmés la ruptura entre Aitana i Miguel Bernardeau sorgien els primers rumors de relació entre la cantant i el seu company de professió i amic Sebastián Yatra. Una història d'amor que tots dos han preferit mantenir allunyada dels focus, de la qual no han parlat mai públicament i que ara, com ha anunciat el colombià en declaracions a una televisió mexicana al mig del carrer, ha arribat al final. Feia setmanes que es parlava d'un possible distanciament a la parella.

T'ho expliquem a Vilapress.