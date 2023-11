L'actriu ha tornat a casa. Foto: Europa Press

Elsa Pataky és, per ara, a Espanya. L'actriu, que resideix a Austràlia amb Chris Hemsworth i els seus tres fills, ha tornat a casa per complir diversos compromisos publicitaris i, de passada, retrobar-se amb alguns amics. Entre ells, alguns dels actors amb qui al seu dia va protagonitzar la cèlebre En sortir de classe i amb els quals segueix mantenint una relació molt especial.

I ho ha tornat a demostrar aquest diumenge quan, tal com hem pogut veure per xarxes socials, ha gaudit d'una tarda de teatre amb Mariano Alameda, Daniel Huarte, Aurora Carbonell i Roberto Hoyas, amb qui ha anat a veure l'obra de una altra de les seves companyes a la recordada sèrie de televisió, Athenea Mata.

"Venir a Espanya i que et donin un premi és un orgull, els dedico a totes les dones que persegueixen els seus somnis i que bé, que no es rendeixin. Tot costa, però el fet és no rendir-se mai i seguir endavant perseguis el que persegueixis" i segons els reptes que et posis a la vida" ha afirmat emocionada, reconeixent que la clau del seu èxit ha estat "no rendir-se i il·lusionar-te amb les coses que fas, però tampoc frustrar-te".

Sobre el seu comentat retrobament amb els seus companys, Pataky confessa que “ sempre que vinc a Espanya m'agrada veure i compartir moments amb la gent que vull . Són com la meva família, són els meus amics de tota la vida, encara que ens separi la distància i el temps tenim una amistat molt especial. Em fa molta il·lusió”.

Amb el Nadal a tocar, l'actriu revela que són unes dates que li encanten, encara que en aquesta ocasió les celebrarà amb el seu marit i els seus fills a Austràlia, on com ens explica es viu tot de manera "molt diferent". "Primer és estiu, que xoca moltíssim; la gent va a la platja, barbacoes….. tot el que jo he crescut, les castanyes, els abrics, el fred, els llums… tot això no n'hi ha tant, no hi ha tanta tradició" explica, revelant que malgrat la distància ella intenta "conservar les tradicions" d'Espanya. “La fem especial. Imposo el vestir-se per a la nit de Nadal i el dia de Nadal, cal arreglar-se, no val banyador i poso la taula bonica ” afirma.

Tot i que fa moltíssims anys que viu lluny del nostre país, Elsa segueix trobant a faltar "moltes coses". "La forma de vida, la passió de la gent, l'alegria, l'energia, el menjar, no ho sé..... Però venim moltíssim, als meus fills els encanta venir i Chris ha millorat una mica el seu espanyol " assegura, revelant que a l?actor li agrada molt la manera de ser dels espanyols.

Tot i això, té clar que de moment tornar definitivament a Espanya amb la seva família no és una cosa que se li passi pel cap . "M'he acostumat a viure en un ambient, els meus fills i la meva família en plena natura. És difícil, seria un canvi molt radical per a ells ia mi em connecta més, l'oceà, el mar, aquest tipus de vida... més que no pas la ciutat", ha assegurat.

A l'any nou, com confessa, no li pot demanar res més. "La veritat que em quedo com estic. La vida millor és no demanar gaire i deixar-te portar, que et sorprengui cada dia" apunta, descobrint que el secret de la seva felicitat amb Chris -amb què de moment no coincidirà en cap projecte- no és altre que “treballar molt, com en totes les relacions”.