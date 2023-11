Laura Escanes @ep

En el millor moment de la seva vida a nivell professional, Laura Escanes ha deixat clar que per a ella el més important és la seva filla i és que en aquests moments hi està completament focalitzada i en les noves oportunitats laborals que li estan sorgint. Deixant de banda l'amor de moment després de la seva última ruptura sentimental amb Álvaro de Luna, la influencer ha explicat la procedència dels àudios que estan circulant per xarxes socials i que no tenen res a veure amb la seva etapa actual: "No, això és el àudio aquest mític...no, però això és un meme ja, ja és com un meme per a tots. La gent ja sap això, no sé de quan és aquest àudio, de 20217 o 2016" va sentenciar sobre això.



Amb una molt bona relació amb Risto Mejide des que van posar punt i final al seu matrimoni, Laura li desitja el millor en la seva nova relació amb Natalia Almarcha: "Doncs que bé, la vida segueix per a tots, efectivament. Imagina't que la vida no segueixi per a mi de sobte, em moro... Jo estic molt feliç ara”.



Tot i això té molt clar que en aquests moments no està a la recerca d'un nou amor: "Jo estic amb la meva filla, focalitzada a la feina, tinc moltíssims projectes, està al cap tot el temps".



Conscient de la repercussió que tenen a cadascun dels seus actes tant ella com el pare de la seva filla, Laura assegura que la petita Roma porta la professió dels seus pares amb total naturalitat des que era molt petita: "La meva filla ho porta amb naturalitat, és com ho hem de fer. Ho porta d'una manera molt natural, bé”.