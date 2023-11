Falcó es va casar amb Íñigo Onieva fa 5 mesos. Foto: Europa Press

Tamara Falcó acaba de fer 42 anys i, com confessa, està en el moment més dolç de la seva vida. El balanç del seu matrimoni amb Íñigo Onieva és immillorable 5 mesos després del casament, els projectes professionals se li acumulen i tot el que toca es converteix en or, el seu nou àtic (al qual s'han mudat fa pocs dies) és un somni complert i els seus plans de maternitat segueixen endavant; encara que, com assegura, sense cap tipus de pressió, perquè l'etapa que està vivint és tan meravellosa que no pot demanar més a la vida.

En un acte comercial recent va explicar que "aquest any toca amb la meva família els dos dies, la nit de Nadal i Nadal, així que feliç. L'any que ve ja amb la d'Íñigo" ha apuntat, sense revelar si passaran les festes a la casa d'Isabel Preysler o si per contra viatjaran a la casa de Chabeli Iglesias als Estats Units com ja s'ha convertit en una mena de costum familiar.

El que sí que ha confirmat és que no serà ella l'encarregada de cuinar i tampoc exercirà d'amfitriona a la seva nova llar, on reconeix que està "còmoda" i "feliç". "Per fi tenim el nostre propi espai perquè és veritat que durant un temps vam estar a casa de la meva mare i estic molt contenta", ha afegit.

I això que des del casament amb prou feines han estat a casa, ja que Tamara i Íñigo no han parat de viatjar i conèixer llocs; Dinamarca, la Costa Amalfitana, Londres i Sant Sebastià aquest darrer cap de setmana: “La veritat és que hem estat viatjant moltíssim aquests darrers mesos. I molt contenta. Aquest any fenomenal l'aniversari. L'any passat tampoc em vaig poder queixar però aquest… aquest …” ha assegurat radiant.

L'únic que podria millorar aquest 2023 seria convertir-se en mare l'any que ve. Cosa que, no amaga, està desitjant encara que confessa que tampoc se sent pressionada perquè està gaudint al màxim d'aquesta etapa com a casada recentment. "La veritat és que prego tot el temps i si ha de ser, serà i si no. La veritat és que estic feliçment casada, ara mateix vivint un moment súper bonic, així que no ho sé. Sense pressió, sense pressió. El que Déu vulgui” explica amb sinceritat, reconeixent que a la seva mare li faria “molta il·lusió” que la convertís en àvia de nou “perquè li encanten els nens”.

"Qualsevol nen és una benedicció, sigui nen o nen. Això és el que vingui, si ve, osigui..." ha afegit, admetent que de moment ni ella ni Íñigo tenen instint paternal: "No sé, imagino que es desenvoluparà si som pares. Ara mateix, amb els nebots fenomenal. Però és clar, amb els nebots és molt fàcil perquè te'ls deixen banyats, nets, qui els fa les bronques són els pares. És molt fàcil ser oncle” afirma.