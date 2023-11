Nacho Palau

Després de recuperar-se el mes de març passat del càncer de pulmó que li van diagnosticar després de sortir de 'Supervivientes', Nacho Palau s'asseu aquest divendres a '¡De divendres!' per parlar de la recaiguda que ha patit al seu estat de salut i sobre la relació que té actualment amb Miguel Bosé.

Aquest estiu coneixíem que hi havia hagut un acostament entre el Miquel i el Nacho, ja que havien estat estiuejant junts i amb els seus fills... de fet, es va arribar a parlar d'una reconciliació entre tots dos, però la veritat és que no. Només es van tractar d'uns dies en què tots dos van gaudir de la família, però res més.

Quan pensàvem que tot estava bé, arriba Nacho i s'asseu al programa de Santi Acosta i Beatriz Archidona, i en l'avenç que ha donat per a aquest espai ha anunciat que “aquest estiu m'han tornat a diagnosticar un càncer” i que ha passat per un sotrac perquè "hi ha un moment que dius, 'no puc més', d'aquesta no en surto i, per què?".

També té paraules per al cantant, que lluny de seguir en aquesta bona sintonia d'estiu, sembla que alguna cosa nova ha passat entre tots dos perquè el defineix com a "molt manipulador" i una persona que "no respecta res, d'ell no te'n pots fiar" .

No serà fins divendres quan escoltem el testimoni de Nacho que, a la promo, ja adverteix que l'únic que li agradaria si el dia de demà li passa alguna cosa és que els seus quatre fills estiguessin junts. Haurem d'estar molt atents per saber què ha passat entre l'arquitecte i l'artista perquè tornin a estar més lluny que mai.