Amb un somriure i confessant que es troba "molt bé" malgrat la seva recent ruptura amb Sebastián Yatra. Així ha arribat Aitana a Espanya aquest dijous a la matinada amb el seu pare i la seva cosina després que s'hagi cancel·lat, per "motius tècnics", el concert que tenia previst fer aquest dijous a la capital de l'Equador, Quito.

Aitana @ep



Hores després de trencar el silenci al Perú i assegurar que s'emporta "súper bé" amb el cantant de 'Tacones rojos', que són "súper amics" i que així continuarà sent malgrat la fi de la seva relació, l'artista catalana ha parlat alt i clar sobre el moment que viu a nivell personal i ha reiterat el seu afecte pel seu exnòvio malgrat que la seva història d'amor no hagi funcionat.



"Estic molt bé" ha assegurat al veure les càmeres, confessant com ha estat d'especial per a ella -malgrat la seva ruptura- haver triomfat en els seus últims concerts a Mèxic, Colòmbia i el Perú: "Em va fer molta ràbia suspendre Quito, però l'any que ve segur que tornaré. Però la veritat estic molt feliç, súper feliç. He fet un Auditori Nacional, he fet Movistar Arena a Bogotà... A Lima estava súper contenta".



Actuacions en què ha provocat una gran preocupació entre els fans per les llàgrimes i les declaracions reconeixent que no està en un bon moment anímic. Cosa al que Aitana ha volgut treure ferro, afirmant que "jo ploro molt. Literalment en tots els concerts he plorat, no és res de nou, és de sempre". "A la meva vida m'ha passat des que vaig néixer la veritat" ha afegit, reconeixent que té dies bons i dies dolents al marge de la seva relació amb Yatra.



I ha estat en preguntar-li per la seva ruptura amb el colombià quan la cantant de 'Vas a quedar-te' ha deixat clar l'afecte que segueix tenint per ell: "Durant tot aquest any jo no he donat declaracions de la meva vida personal, aleshores, com comprendreu , no ho faré tampoc ara... Sebastián sempre ha estat dels meus millors amics, és el meu millor amic i ho seguirà sent i això és el que jo us diré i no diré res més perquè ja sabeu que no us diré res més" ha conclòs, deixant entreveure amb les seves declaracions que la seva ruptura ha estat cordial i continuen sent un gran suport l'un per a l'altre.



A més, Aitana ha volgut desmentir els rumors que apunten que li hauria assegut malament que Yatra confirmés la seva ruptura quan mai no havien parlat tan obertament de la seva relació. "No, per favor, tranquil·lament. De veritat que som molt amics i això està súper bé, i les seves declaracions em van semblar súper bé, faltaria més" ha deixat clar, revelant amb un "òbviament, és clar que sí", que sempre el tindrà afecte.



Deixant a l'aire si hi ha possibilitats de reconciliació i si és cert que vol recuperar el colombià com s'ha dit -"quin morro teniu, com us agrada treure coses" ha fet broma entre rialles- l'artista ha acabat amb les especulacions que està destrossada confessant que està "molt bé" i "súper feliç".