Rivera, en un acte recent. Foto: Europa Press

La relació entre els fills de Paquirri i Carmen Ordóñez és al punt de mira des que Francisco Rivera va criticar públicament Cayetano fa uns mesos definint-lo com a "torp" i "lent", assegurant que la seva falta de velocitat amb les cames és el motiu per el que el toro li ha agafat tantes vegades.

Unes polèmiques declaracions en què poc després es reafirmava, assegurant que no es tractava de res dolent sinó tot al contrari, ja que el que havia volgut expressar és que el seu germà era un torero que s'acosta massa a l'animal.

Lluny de donar-li importància, Cayetano responia amb un somriure i un "ja sabem com és Francisco. Maldestre no sóc, però el toro agafa i quan agafa fa molt de mal".

Un encreuament de declaracions que ha posat sobre la taula la possibilitat que els germans estarien distanciats i sobre el que hem tornat a preguntar a l'ex d'Eva González en arribar a Espanya després de torejar a l'Equador.

La seva reacció, en canvi, no ha pogut ser més cridanera. Sense dissimular que està fart que es parli de la seva (escassa) relació amb Fran, Cayetano ha esclatat davant de les càmeres. "Mira, de veritat, és que hauríeu de deixar-nos ja tranquils amb aquesta història, no et sembla? Et sembla bé la teva feina aquesta que estàs fent?" ha exclamat molest en escoltar si aquest Nadal acostaran postures.

"Parleu amb ell" ha replicat irat quan la reportera li ha explicat que aquest tema no és cosa de la premsa sinó de Francisco, que va ser el que va començar tot en criticar la seva manera de torejar. I si no ha volgut parlar del seu germà tampoc no ho ha fet sobre María Cerqueira, amb qui sonen campanes de casament després de 10 mesos de relació a distància.