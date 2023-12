La cantant, en una imatge recent. Foto: Europa Press

L'humorista Carlos Latre , company i gran amic de Chenoa , ha compartit recentment les seves impressions sobre la possible reconciliació entre la cantant i el seu marit, Miguel Sánchez Encinas , que han donat per finalitzat el seu matrimoni després de poc més d'1 any de casats.

El presentador no descarta la possibilitat que la parella torni a estar junta, destacant que “Laura és una tot terreny, està amb nou disc, a Operación Triunfo , ia més, jo com et dic, Miguel és un tipàs i s'estimen molt. Mai se sap ... Espero que ells estiguin bé. Jo no ho sé. Les parelles són cadascun del seu pare i de la seva mare. Jo els desitjo que estiguin bé, que és el més important”.

Latre ha tornat a posar de manifest la seva faceta solidària, aquesta vegada en col·laborar amb José Andrés en iniciatives de cooperació.