Albert Rivera i Malú / @EP

La cantant Malú ha obert el seu cor i ha volgut compartir alguns dels detalls més íntims de la seva vida en una emotiva entrevista amb Risto Mejide al programa " Viatjant amb Chester ". L'artista, que celebra els seus 25 anys a la indústria musical, ha decidit commemorar aquest aniversari amb la regrabació de "A todo sí", un recopilatori que reflecteix diferents etapes de la seva vida.

D'aquesta manera, l'artista ha revelat que cada cançó del seu ampli catàleg representa un trosset de la seva història personal: “ M'he adonat que tinc una cançó per a cada moment de la meva vida ”.

La cantant, coneguda per ser reservada sobre la seva vida privada, no va dubtar a parlar sobre la maternitat i la seva relació amb el polític Albert Rivera . La parella, que va tenir la seva filla Lucía el juny del 2020, va anunciar la seva separació el juny del 2021.

Sense pèls a la llengua, Malú no ha dubtat a explicar com l'arribada d'un fill pot afectar una relació: "Crec que l'arribada d'un fill multiplica el que hi havia a la parella plantejat com a bo i dolent. També crec que separa molt si les dues persones no són al mateix lloc. Crea un món".

Davant la pregunta sobre si ha utilitzat el seu dolor de la separació per compondre cançons, cosa que alguns comparen amb la cantant Shakira, Malú afirma que no és res de nou en la seva música: “He fet el que he fet tota la meva vida, explicar una realitat , explicar un dolor".

L'artista també ha volgut donar veu al tema de la salut mental postpart, destacant la desconnexió que va experimentar entre el cos, el nadó i ella mateixa: “Va ser difícil. Tenim la imatge que parim i estem estupendes, com fent abdominals. Jo vaig sortir horrorosa del part ”.

A més, ha compartit la seva experiència com a mare, destacant l'esgotador però gratificant procés de criança. Després d'invertir tres anys a cuidar la seva filla, Malú confessa que va tornar a mirar-se al mirall amb una nova perspectiva: “ El cos em demanava sortir, gaudir ”.