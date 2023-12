Ramos ha sortit al pas dels rumors. Foto: Sevilla FC

La suposada crisi de Pilar Rubio i Sergio Ramos s'ha convertit en un dels temes més candents de les últimes setmanes . Tot i que els protagonistes dels rumors guarden silenci, cada vegada són més els que aposten perquè el matrimoni està tocat "de mort" i perquè la seva separació seria "imminent".

Tant és així que aquest cap de setmana al programa Fiesta han assegurat que si el futbolista i la presentadora encara segueixen junts és perquè són un "negoci" en si mateixos (a nivell publicitari i d'imatge) encara que la situació no tindria marxa enrere i aviat podrien anunciar la seva ruptura mitjançant un comunicat després d'11 anys junts i 4 fills en comú.

Informacions a què Ramos ja ha reaccionat. Somrient i despreocupat, el jugador del Sevilla ha assegurat en exclusiva davant els micròfons d' Europa Press que "tot està molt bé", desmentint així la presumpta separació de Pilar. "Tot molt bé, fenómeno" ha sentenciat quan li hem preguntat per la seva relació amb la comunicadora, deixant clar que no hi ha res de cert en la seva crisi.