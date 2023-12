Bruce Willis / @EP

A principis del 2023, la família de Bruce Willis va confirmar que l?actor estava enfrontant una demència frontotemporal, una malaltia cerebral causada per l?acumulació anormal de proteïnes que afecten les cèl·lules cerebrals.

Al llarg de l'any, la salut de l'actor ha experimentat un progressiu deteriorament. Segons un amic proper a la família, el seu estat cada cop va a pitjor. "Bruce té dies bons i dies dolents, però en els darrers dos mesos hi ha hagut molts més dies dolents que bons", lamentava.

"Aquesta experiència ha unit encara més tota la família. Ningú sap quant de temps li queda a Bruce, de manera que estan absorbint cada moment que passen amb ell. L'atenció se centra que estigui a prop de la gent que estima i li recordin les felices festes del passat", revelava aquest amic proper.

"La demència és difícil, és el que estic aprenent. És dur per al pacient i és dur per a la família, per a Bruce i per a les nostres filles", ha assegurat també la seva dona, Emma Heming.