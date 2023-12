Foto: @EP

Mor el sociòleg, crític i Premi Nacional de Gastronomia, Lorenzo Díaz, als 79 anys . Parella de l'exministra de Treball de l'executiu de Pedro Sánchez, Magdalena Valerio, Díaz també es va atrevir amb la ràdio com a col·laborador al programa de Carlos Herrera on va treballar durant anys parlant de gastronomia, actualitat i societat.

Cal recordar que Lorenzo va estar casat amb la també periodista Concha García Campoy amb qui a més es va convertir en pare de dos fills, Berta i Lorenzo. Seguint els passos de la seva mare al món de la informació i exercint com a periodista, Lorenzo també ha estat una de les cares conegudes de Telecinco on ha rebut un gran afecte per part dels seus companys gràcies al gran llegat que va deixar la seva mare a la professió .

Reconegut crític de gastronomia i aficionat als fogons sempre que tenia oportunitat d'exercir d'amfitrió, la mateixa Concha arribava a reconèixer que era Lorenzo qui s'encarregava de les grans reunions a casa: “A la cuina qui hi entra és Lorenzo, que ho fa molt millor que jo ia més a més li agrada". Igual que la seva exdona, també la seva actual parella Magdalena havia lloat públicament la faceta de 'cuinetes' de Lorenzo: "Arribo a casa i tinc la taula parada. Sempre amb un plat desitjable".

Com no podia ser d'una altra manera, el seu fill Lorenzo recorria a les xarxes socials per compartir amb els seus seguidors un missatge de comiat d'allò més emotiu i especial cap al seu pare amb qui tenia una unió molt especial, sobretot després de la paternitat recent. "Em parteix en dos pensar que la nostra escapada furtiva a Vallecas, ahir va ser l'últim trajecte junts. Però, potser conscients del que vindria més aviat que tard, mai no ocultem els t'estimo, les abraçades i els petons. Em quedo tranquil amb això i amb com t'has anat, sense fer un maleït soroll, com sempre", ha escrit Lorenzo al compte d'Instagram. Al costat d'aquestes boniques paraules, també algunes fotografies del seu àlbum personal on es pot veure una meravellosa complicitat entre pare i fill amb el pas dels anys.