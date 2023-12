Ángel Cristo amb Bárbara Rey - Fotomuntatge de CatalunyaPress

Aquest dimecres al matí s'ha fet públic que Bárbara Rey s'ha reunit amb els seus advocats per emprendre algun tipus d'acció judicial contra el seu fill Ángel Cristo Jr. De la mateixa manera, també es planteja denunciar alguns periodistes per haver donat suport a les informacions que ha abocat el seu fill durant les darreres setmanes.

El fill de Bárbara Rey va traspassar tots els límits divendres passat en una entrevista a Telecinco, i va arribar a justificar el maltractament del seu pare cap a la seva mare. "Va ser un maltractador, però és que la meva mare li va tornar boig, mai no es va haver de casar amb ella", va assegurar Ángel Cristo a l'entrevista, deixant atònit la majoria del públic.

"El meu pare va cometre l'error de casar-se amb la meva mare, ell era un home de circ i no va haver de triar aquesta dona, no nego que el meu pare maltractés la meva mare, però ella pràcticament va enterrar el meu pare (...) Era merescut acusar-lo pel que va fer, però al final de la seva vida ja estava deambulant sol, no calia fer amb ell aquesta carnisseria", va continuar relatant el fill de Bárbara Rey.

Indiferència per part d'Ángel Cristo

Tement que l'espiral d'atacs pugui anar a més, la vedette ha decidit contractar i presentarà una denúncia contra el seu fill. Diversos reporters han anat a preguntar aquest matí a Àngel Crist Jr sobre aquest revés judicial, i el germà de Sofia Crist i fill de Bárbara Rey ha mostrat una indiferència total davant les càmeres, amb un port extremadament tranquil.

A l'entrevista de divendres Ángel Cristo va deixar clar que havia trencat tota relació amb la seva família, per la qual cosa no li importaria si rebia una denúncia per les declaracions que estava fent.