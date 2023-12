Letizia Ortiz a la reunió del Patronat de la Fundació Princesa de Girona @ep

Nou èxit per a la Reina Letizia, que ha tornat a deixar glaçada a la premsa amb el seu look. El Rei Felip VI i la Reina Letizia han presidit aquest dimecres la reunió del Patronat de la Fundació Princesa de Girona –al Palau Reial– que té com a objectiu principal treballar pels joves en tots aquells aspectes crítics per al seu futur i el seu desenvolupament professional.



Després que el seu nom hagi sonat amb força les últimes setmanes per polèmiques a què ni tan sols ha entrat, la Reina Letizia ha optat per aparèixer aquest dimecres demostrant la seva complicitat amb el Rei Felip VI.



Tots dos han protagonitzat moments carregats de tendresa amb mirades i gestos afectuosos... reflectint així que el soroll de fora només és això, soroll. Somrients, els monarques han mostrat així la seva millor cara i com estan compenetrats, ja que el color de la corbata del Rei Felip també el llueix la monarca.



Per a aquesta ocasió, la Reina Letizia ha rescatat del seu armari una faldilla que coneixem molt bé perquè no és la primera vegada que llueix. De fet, en aquesta mateixa reunió fa tres anys va apostar per aquest disseny de Carolina Herrera, midi, de color fosc amb flors brodades, ideal per a aquesta època de l'any.





De la mateixa manera que va fer el 2020, la Reina Letizia ha complementat la faldilla amb un cinturó de Burberry i ha optat per un top de color vermell d'Hugo Boss, amb què ha aconseguit una perfecta combinació amb les flors de la faldilla.