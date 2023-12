Fotomuntatge - La Reina Letizia i el Rei Emèrit Juan Carlos I - CatalunyaPress

Continuen els embolics a palau. És conegut per tots que la relació entre Joan Carles I i la Reina Letizia mai no ha estat agradable, i menys des que el Rei Emèrit va reconèixer tots els errors -alguns delictius- que va cometre durant el seu regnat. L'exmonarca va ser expulsat de la Casa Reial i que va perdre la relació amb la família més propera, que volia que el nou regnat no estigués tacat pels excessos de Joan Carles.

Tot i això, la mala relació ve de molt abans, quan Joan Carles i Sofia no van aprovar la relació que Felip VI havia iniciat amb l'actual reina. Segons publica el mitjà britànic The List, els reis emèrits es referien a Letizia com "the enemy within", una cosa així com 'el cavall de Troia' en espanyol, un ésser extern que s'havia introduït a la família i que, segons pressentien, els portaria molts problemes.

Però res no va impedir que Felip i Letizia anunciessin el seu compromís el novembre del 2003, i inicialment Letizia va acabar tenint una relació propera amb Sofia -no va passar el mateix amb el Rei-. La relació entre tots dos sempre ha estat tensa i, tal com ha revelat la periodista Pilar Eyre, Joan Carles I està totalment convençut que Letizia és una de les principals responsables dels seus problemes actuals, com ara el seu exili a Abu Dhabi.

La mala relació entre el Rei Emèrit i l'actual reina també ha estat confirmada per Alessandro Lequio, que va confirmar que Joan Carles I no tenia previst acudir a la jura de la Constitució de la seva néta Leonor perquè “no vol coincidir amb determinades persones. Letizia.(...) Ell considera que Letizia és una de les causants de tots els seus mals”, va sentenciar l'ex d'Ana Obregón.