Àngel Crist Jr - EP

Fa uns dies parlàvem amb Bárbara Rey a Marbella i ens confessava que espera poder reunir-se amb la seva néta aquest Nadal perquè amb la seva nora (que no exnora) té molt bona relació. Unes paraules que han fet parlar molt perquè, com ja sabem, el seu fill i l'exdona d'aquest tenen una relació complicada a causa de la denúncia que va interposar aquesta per maltractament.



Des d'aleshores, no s'ha parlat d'una altra cosa de l'advertiment que Bàrbara ha volgut donar al seu fill i és que, d'un comentari que va passar a priori desapercebut, s'ha entès que ha volgut llançar-li un missatge a l'Àngel ara que ha pres la decisió de prendre mesures legals contra ell.



En aquest context, hem pogut preguntar al fill de la vedette què li semblen les declaracions de la seva mare i ens hem trobat amb un somriure a la cara que reflecteix la tranquil·litat que té en aquests moments tan convulsos per a tota la seva família.



Ni pel missatge de la seva mare ni si deixarà veure la seva mare passar el Nadal amb la seva filla, res de res. Ángel Cristo Jr ha optat pel silenci: "Gràcies i bona tarda".



A més, s'ha excusat que la seva filla estava present per evitar fer qualsevol mena de comentari sobre això: "Estic amb la nena", però quan li fèiem qualsevol mena de qüestió sense la menor davant, tampoc tenia a bé contestar la seva mare. L'únic que ens queda clar és que la vedette vol tenir un Nadal tranquil i tot apunta que això serà allunyada del seu fill.