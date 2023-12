Foto: EuropaPress. Muntatge: CatalunyaPress

Els rumors de relació sentimental porten a les xarxes socials des de l'estiu passat, quan Miguel Bernardeau i Greta Fernández no deixaven de compartir fotografies als seus perfils... però el cert és que ha estat aquesta setmana quan han sonat amb més força. La filla d'Eduard Fernández felicitava l'actor amb una imatge que no passava desapercebuda i un missatge molt enigmàtic. En aquesta imatge podíem veure els dos 'amics' posant davant del mirall, el sense samarreta i ella amb biquini... per la qual cosa entenem que la imatge és de fa uns mesos. El missatge que Greta escrivia revelava els seus sentiments cap a ell: "Feliç dia al més bonic. T'estimo".

Després d'això, multitud de comentaris a les xarxes socials asseguraven que entre ells hi havia més que una simple amistat. Tot i això, aquest dijous Greta acudia a la premiere de la pel·lícula 'Societat de la neu' i negava rotundament que tingui una relació sentimental amb l'actor.

"És una cosa molt nova per a mi aquesta cosa d'estar tan exposada a la meva intimitat, em sorprèn o m'incomoda una mica de vegades, em xoca, però bé", confessava quan li preguntaven com porta que el seu nom ressoni per les xarxes socials, però assegurava que moltes vegades s'ha rigut de tot el que s'ha publicat: "Riem molt. Riem i ens cansem també una mica de no poder exposar la nostra amistat sense que tota l'estona sembli una altra cosa".

Greta insistia que només són molt bons amics: “És tot com versionat a la seva manera, jo torno a repetir que som amics i que no hi ha res més. Molt bons amics, una relació molt bonica. No és res més, no és res més de veritat que ho dic sinó faria coses rares, però no, no és res més”. D'aquesta manera deixava clar que entre ella i l'actor només hi ha una bonica amistat.