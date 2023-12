Cayetano Rivera, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Després de l'última i polèmica entrevista de Fran Rivera en què ha parlat sense pèls a la llengua sobre Isabel Pantoja, Eugenia Martínez de Irujo i la seva mare Carmina Ordóñez, el seu germà Cayetano també es pronuncia públicament.

En aquesta ocasió el torero va ser al concert de Manuel Turizo a la capital madrilenya de la mà de Starlite i reconeixia que no ha tingut oportunitat de veure-la. "Em sembla bé, si ell se sent a gust així, fenomenal", ha assegurat. Tot i aquesta primera impressió, Cayetano reconeixia que "sé que ha estat però tampoc sé exactament tot el contingut".

Sempre discret amb la seva vida privada i amb tot allò relacionat amb la família, l' exmarit d'Eva González també mostrava la seva opinió sobre les paraules de Fran en relació amb el judici amb Eugenia. "Aquest és un tema molt personal en què a més hi ha la meva neboda pel mig. Crec que com a mínim es parli d'aquest tema millor", apuntava.

Després de moltes polèmiques i rumors sobre quina és la veritable relació que comparteixen els germans, Cayetano ha estat molt clar sobre això. " Tinc la millor relació que puc tenir amb cadascun d'ells . La vida són moltes coses, cadascú ha d'intentar viure tan bé com pugui intentant fer el menor mal possible. Així ens han educat i ens ho han inculcat", afegia.

Tot i que ha intentat fugir dels rumors, el dretà ha acabat reconeixent davant de les càmeres que la relació amb el seu germà Fran no passa pel seu millor moment. "Hi ha vegades que ens portem millor, pitjor, discutim, no, el més normal de totes les famílies. Crec que ara mateix hauríem de parlar del Nadal com una cosa més positiva, no intentar buscar o treure problemes que hi pugui haver, que hi ha a tots els costats. És una qüestió de remar ”, sentenciava, deixant veure les seves bones intencions de cara a aquestes dates.