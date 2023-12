Foto: Flickr

La revista Rolling Stone ha informat que una dona ha denunciat Tommy Lee , el baterista de Mötley Crüe i l'ex de Pamela Anderson. La demandant al·lega que, el febrer del 2003, durant un viatge en helicòpter que va durar quaranta minuts, el músic la va grapejar, la va besar, la va penetrar per la força amb els dits i va intentar obligar-la a fer una còpula oral.

El pilot David Martz va convidar la dona perquè volés amb ells en un recorregut turístic en helicòpter per San Diego. Tot i això, més tard, li van informar que el vol seria amb destinació a Los Angeles , i Tommy Lee va ser qui la va convidar a ingressar a la cabina, on presumptament van tenir lloc els fets denunciats.

Segons la demanda, la dona estava plorant i atrapada a la cabina, sense opcions de sortir. A més, tant Martz com Lee van consumir alcohol i drogues durant el vol.

Després d'enlairar-se, el pilot va treure l'alcohol i va començar a preparar les begudes. La dona explica a la denúncia que Martz li va oferir una beguda que ella va rebutjar, però que ell i Lee van consumir, a més de fumar marihuana i inhalar cocaïna durant el vol. En un moment donat, Martz, a través del sistema d'auriculars de l'helicòpter, li va preguntar per què no estava bevent i li va suggerir que s'hauria de "simplement relaxar".

La denunciant assegura que Martz finalment li va indicar que pugés a la cabina i s'assegués a la falda de Lee per gaudir de la millor vista, a la qual cosa va accedir sentint una gran pressió. Gairebé immediatament, afirma, Lee va començar a grapejar-la i besar-la, i quan va intentar aturar-lo, "ell només es va tornar més agressiu".

La denúncia detalla que en cert moment, Lee hauria penetrat la demandant amb els dits mentre li acariciava els pits. Posteriorment, el músic s'hauria abaixat els pantalons i intentat forçar el cap de la demandant cap als seus genitals.

La dona afirma que el presumpte atac li va causar un "gran xoc, angoixa, humiliació, vergonya i culpa", i que no ho va denunciar perquè creia que la policia no la prendria seriosament.

ACUSACIONS REITERADES

Aquesta no marca la primera vegada que acusen Martz de volar sota els efectes de l'alcohol. El 2009, Associated Press va informar que el pilot va ser detingut sota sospita de pilotar en estat d'embriaguesa després de volar suposadament massa a prop d'un helicòpter policial i no seguir les instruccions de la torre de vol de l'aeroport Van Nuys. No obstant, va ser alliberat perquè no hi havia cap prova concloent.

Segons Los Angeles Times , després de la seva mort el 2015, es va saber que Martz havia perdut la llicència de pilot anteriorment en tres ocasions, sent una per mantenir relacions sexuals mentre volava un helicòpter amb una estrella de cinema per a adults.

A més, el 2006, el pilot va ser acusat d'operació imprudent d'una aeronau per aterrar un helicòpter en un carrer públic a Hollywood Hills per recollir Tommy Lee abans d'un concert de Nine Inch Nails.