Gérard Depardieu / @EP

Gérard Depardieu (74 anys) ha patit un sever deteriorament en la seva fama com a actor després de rebre més d'una vintena d'acusacions, entre les quals hi ha violació, agressions i violències sexuals. No content amb això, també s'ha vist embolicat amb una sèrie d'escàndols polítics.

L'última denúncia que ha rebut, presentada per Hélène Darras i actualment sota investigació judicial, ha intensificat la difusió de documents, enregistraments i denúncies que cada cop són més serioses, desagradables, vulgars i perilloses.

La cadena de televisió France 2 va mostrar un vídeo de l'actor a la capital de Corea del Nord, on es pot veure com tocava el cul d'una noia mentre exclamava: "Mireu, mireu com en té!". A més, també va dir certs comentaris molt denigrants sobre les parts íntimes de les dones.

Recentment s'ha difós un nou vídeo que mostra l'actor visitant un centre d'equitació durant el seu viatge a Corea del Nord el 2018. “A les dones els encanta muntar a cavall. Els seus clítoris freguen la cadira (...) Gaudeixen molt . unes guineus", expressa.

La seva família ha volgut fer-li un cop i defensar-lo, encara que admet estar "commocionada" per les expressions de l'actor i esmenta que sovint se sorprenen pels seus comentaris.