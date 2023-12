Antonia Dell'Atte i Ana Obregón @ep

El bateig d'Ana Lequio, la néta d'Ana Obregón, continua generant titulars dies després de la celebració. Alessandro Lequio no ha trigat a pronunciar-se, i ara Antònia Dell'Atte ho ha tornat a fer.



L'exdona d'Alessandro ha reaparegut davant els mitjans, i ha estat interrogada sobre la seva opinió sobre el que va passar durant el cap de setmana. L'exmodel i empresària s'ha pronunciat amb fermesa, defensant la seva vida privada: "Gràcies. Gràcies. Recordeu-vos que sóc bona persona, que sóc la millor, que mai he venut la meva vida privada, gràcies per recordar-ho i us agraeixo molt, de veritat" . Unes paraules que ataquen indirectament la biòloga per les seves últimes imatges amb la petita Ana.



Caminant sola pel carrer, Dell'Atte ha respost amb seguretat a l'equip d'EuropaPress, mantenint la seva postura reservada davant de les preguntes sobre els seus plans nadalencs i la possibilitat de celebrar en família: “Fantàstic. No parlo de la meva vida privada, em sap greu. És veritat, no parlaré, millor que”.



Amb aquesta declaració, l'empresària reafirma la seva determinació de mantenir-se al marge de la vida de

Ana Obregón, mostrant-se relaxada durant el passeig. De moment, la polèmica al voltant del bateig

segueix generant interès i diferents comentaris sobre això.