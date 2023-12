Celine Dion

Preocupació per l´estat de salut de la gran Celine Dione. Un any després de compartir li van diagnosticar la síndrome de la persona rígida, la cantant ja no pot controlar certs moviments corporals, segons ha explicat la germana Claudette Dion.

"Ella no té control sobre els seus músculs", ha afirmat la germana de la diva en una entrevista amb 7 Jours, "El que em trenca el cor és que ella sempre ha estat disciplinada. Ella sempre ha treballat de valent. La nostra mare sempre li deia : 'ho faràs bé, ho faràs bé'", afegeix.

Tot i això, no perd l'esperança que la seva germana pugui tornar a trepitjar un escenari. "És cert que tant als nostres somnis com als d'ella, l'objectiu és tornar als escenaris". En quina qualitat? No ho sé", afirma Claudette Dion a aquest mitjà.

Al maig, Celine va cancel·lar el seu Courage World Tour a causa d'un rar trastorn neurològic que pot provocar espasmes musculars dolorosos i rigidesa.

"Lamento molt decebre'ls a tots una vegada més", va dir a la publicació. "Estic treballant molt dur per recuperar les meves forces, però viatjar pot ser molt difícil fins i tot quan estàs al 100%. No és just per a tu seguir posposant els xous i, encara que em trenca el cor, és millor que cancel·lem tot ara fins que estigui realment llesta per tornar a l'escenari", va concloure el missatge.

Segons Claudette, la seva germana Linda ha estat vivint amb Celine a l'àrea de Las Vegas des de rep atenció de metges especialitzats en la síndrome de la persona rígida.

I encara que la guanyadora del Grammy se centra a descansar, també té temps per a la diversió. Recentment se'n va anar amb els seus fills al camp d'hoquei per veure els Montreal Canadiens enfrontar-se als Vegas Golden Knights.