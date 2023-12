Foto: @EP

La presència de Joan Carles I va deixar un moment que ha revolucionat les xarxes socials. El Borbó va saludar la seva filla, la infanta Elena, amb un ritual que semblava tret d'una pel·lícula de 'pandilleros' a causa dels moviments extravagants.

Patrycia Centeno, periodista especialitzada en la comunicació no verbal, explica que el senyal al front fa referència al fet de la protecció o la pertinença. La següent salutació de mans ens parla de l'equip, mentre que, de forma irònica, Centeno comenta que "fer la xorradeta davant de les càmeres sent adults significa que els teus avantpassats, com a mínim, eren cosins".