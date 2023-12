Ana Guerra i Víctor Elías / @EP

Monumental embolic el que ha protagonitzat Ana Guerra aquestes últimes hores després d'anunciar i desmentir a les poques hores que està esperant el seu primer fill en comú amb Víctor Elías.

La cantant va donar la notícia bomba al podcast de Kapra, que es caracteritza precisament per ser un programa en què hi ha una part de veritat i un altre de mentida. En aquest cas, la part de l'embaràs era falsa, però davant de la viralització de la notícia, Guerra ha acabat negant la informació a la revista Lecturas.

Tal com han fet amb altres convidats al podcats, Ana ha confessat aquesta mentida en una mena de secció en què tots els que acudeixen a aquest espai expliquen una notícia falsa que, dies més tard, emeten en xarxes socials com a promoció.

D'aquesta manera, sembla que la cantant i Víctor Elías només tenen previst per al 2024 el seu enllaç matrimonial... res de bebès. Una 'fake news' que ha tingut molta repercussió en xarxes socials perquè a les últimes entrevistes que ha ofert a reflectit una immensa felicitat al costat de la seva parella i res no feia estrany que aquest embaràs fos possible.