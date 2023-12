La tonadillera, en una aparició pública. Foto: Europa Press

Dies després que Loli 'la quiosquera' hagi revelat a la revista Lecturas que Isabel Pantoja li ha pagat per fi els 76.000 euros que li va deixar fa gairebé una dècada , i que fins ara s'havia negat a tornar argumentant que va ser un regal de la anciana, la tonadillera està de nou al punt de mira.

I no precisament pels seus greus problemes econòmics, que està intentant saldar amb els concerts que farà els propers mesos a Bilbao, Madrid o Illescas. Tal com es va confirmar recentment, la vídua de Paquirri ha arribat a un acord amb Hisenda i ha presentat com a aval de pagament les dates de la seva gira de 50è aniversari sobre els escenaris , en aquests moments la seva única taula de salvació pagar els seus deutes (que superarien els 4 milions d'euros) i començar de zero als 67 anys.

El seu proper concert, en només uns dies, el 30 de desembre a Barcelona, on finalitzarà el 2023 amb magnificència davant el seu fidel públic al Palau Sant Jordi, que s'espera que pengi el cartell de 'no hi ha entrades' ja que és el retorn de Pantoja a la ciutat 7 anys després.

Segons han explicat a Y ara Sonsoles , Isabel té "problemes de salut seriosos" , encara que no es pot permetre deixar de treballar perquè la seva necessitat de facturar per pagar a Hisenda és, gairebé gairebé, desesperada.

Al problema als ulls (del qual mai se n'han arribat a saber els detalls) que va patir fa uns mesos, i que s'hauria agreujat a causa de l'estrès, es van unir altres complicacions de salut "més fortes" que "s'està controlant i cuidant " encara que, com han revelat al programa, "no està al 100%" . "Aquests problemes comprometien no només la seva salut sinó la seva feina, però no es pot permetre deixar de treballar" han assegurat fent referència a la situació crítica que viu la mare de Kiko Rivera a nivell econòmic.

Problemes de salut que Pantoja hauria intentat aturar, posant-se en mans d'un especialista a Còrdova fa menys de deu dies. "S'està tractant en el sistema públic, però també amb un suport privat. Al pont de desembre, a més, va allargar la seva estada allà per estar a punt per al proper concert a Barcelona" han relatat, sense revelar quins són aquests preocupants problemes que està patint d'un temps ençà l'artista.