El casament de Tamara Falcó ha estat un dels esdeveniments de l'any. Foto: Europa Press

2023 arriba al final i, per tant, és moment de fer el resum i la recopilació de les informacions que han marcat l' agenda dels darrers 12 mesos.

Catalunya Press continua aquest recull de l'any pels continguts més rellevants de la secció de cor.

ENS HAN DEIXAT

Tres figures de la interpretació i la comunicació han mort... i les seves morts, a més, ens han arribat a l'últim tram de l'any. Parlem de María Teresa Campos, Concha Velasco i Itziar Castro .

Campos va ser, durant anys, considerada la reina dels matins i una figura molt respectada al món de la comunicació a Espanya.

Velasco, per la seva banda, és una de les actrius més respectades de la segona meitat del segle XX, tant a la gran pantalla com sobre les taules.

Finalment, la mort de Castro va sorprendre i va ser un cop per a tothom... tenint en compte també que pocs dies abans havia mostrat la seva admiració per Velasco al seu funeral.

EL CAS DE DANIEL SANCHO

Més enllà d'aquestes pèrdues, un dels grans protagonistes de la crònica rosa de l'any ha estat Daniel Sancho. El fill de Rodolfo Sancho i net de Sancho Gracia va confessar l'assassinat del colombià Edwin Arrieta a Tailàndia.

Tot i que les últimes declaracions que ha fet ha assegurat que no va ser com havia assegurat, des de principis del mes d'octubre està en una presó a Tailàndia, on ha rebut la visita tant del pare com de la mare.

RUPTURES

Les relacions de parella també acaben... i sinó que ho diguin a noms com Aitana Ocaña, Sebastián Yatra, Rosalía i Rauw Alejandro , per esmentar alguns casos.

L'amor es va acabar per a la cantant de Sant Climent de Llobregat i el colombià... malgrat que mai no van arribar a confirmar que eren parella.

Sí que era molt més coneguda la relació entre Sant Esteve Sesrovires i el porto-riqueny, que fins i tot havien arribat a comprar casa a Catalunya... però després de 3 anys junts, van decidir posar fi a la seva relació sentimental.

ANA OBREGÓN I LA FILLA DEL SEU FILL ALEX

Un altre dels grans serials del 2023 l'ha protagonitzat Ana Obregón amb la seva néta Ana Sandra, la filla del seu fill Aless Lecquio, engendrada amb una gestant amb esperma del jove, mort el maig del 2020.

El debat dels ventres de lloguer es va tornar a posar sobre la taula amb aquest cas, que va generar crítiques a Obregón per part de noms com Antonia Dell'Atte i Alessandro Lecquio, entre d'altres.

FINAL DE SÁLVAME, REFERÈNCIA EN ELS ÚLTIMS ANYS

2023 també serà recordat com l'any en què va deixar d'emetre's Sálvame. El programa, emès a Telecinco, es va estrenar al març de 2009 i aviat es va convertir en una referència de la crònica rosa per la seva durada i els col·laboradors que tenia.

Després de gairebé una dècada i mitja a la graella, el programa es va emetre per darrera vegada el 23 de juny de 2023.

EL CASAMENT DE L'ANY: TAMARA FALCÓ DÓNA EL SÍ, VULL

Però si abans parlàvem de ruptures, ara toca parlar de casaments, moments feliços. Tot i que hi va haver moments que va semblar que tot es trencava, Tamara Falcó i Íñigo Onieva es van casar el 8 de juliol passat.

La marquesa de Griñón i el dissenyador de cotxes ara volen anar fins i tot més enllà i formar una família : a Falcó se l'ha vist sortir, a la recta final d'aquest any, d'un centre de fertilitat.

LA FORMACIÓ MILITA DE LA INFANTA LEONOR

Finalment, la Casa Reial no podia quedar fora del resum dels continguts de la crònica rosa... i aquesta vegada és una de les benjamines, la Infanta Leonor, que va ser protagonista per la seva formació militar en una acadèmia de Saragossa.

Les imatges de la filla dels reis Felip i Letizia es van convertir en el tema de bar de bars, redaccions i llars.