Carmen Borrego i Terelu Campos. Foto: Europa Press

Fa uns dies Terelu Campos se sincerava al seu bloc a la revista Lecturas i confessava, completament trencada, que s'enfrontava a la nit de Nadal "més complicada" de la seva vida després de la mort de la seva mare, María Teresa Campos, el 5 de setembre. "No sé com ho superaré sense" reconeixia.

I el mateix dia de Nadal va ser la seva germana, Carmen Borrego, qui explicava a Anem a veure com han viscut el seu primer 24 i 25 de desembre sense la matriarca del clan. Molt emocionada, i sense poder contenir les llàgrimes en veure el vídeo que li han dedicat a la seva progenitora els seus companys, la tertuliana ha reconegut que encara que ha estat “complicat”, “hem estat junts que és el que hauria volgut ella , perquè la meva mare era súper nadalenca i super detallista. És a qui més li agradava regalar del món i la més detallista del món, molt generosa amb la seva família i amics”.

"I la veritat és que gairebé ha estat pitjor el previ. Aquell dia -el de la nit de Nadal - em vaig aixecar malament, em vaig passar tot el dia plorant, ia Terelu li va passar el mateix, i vam arribar al sopar plorades" ha explicat, desvetllant que va ser "un sopar súper familiar en honor a ella " i que el moment més complicat va ser quan "vam brindar per ella i ens ensorrem".

Tot i això, i malgrat que no va ser una nit fàcil, Carmen està convençuda que "la meva mare estaria orgulllosa de veure'ns juntes, que seguim la seva tradició, menjant el mateix que es menjava quan ella estava . És molt recent, cal complir un cicle, el primer Nadal sense, el primer aniversari sense...".

Recordant com n'era de generosa i detallista la presentadora, la col·laboradora ha explicat quin va ser l'emotiu regal amb què va sorprendre Terelu, la seva filla Carmen Almoguera i la seva neboda Alejandra Rubio en la seva primera Nit de Nadal sense María Teresa: "Vaig voler tenir un detall amb elles i vaig fer-li un regal a cadascuna, una cosa de la meva mare. Va ser un moment emotiu que no s'ho esperaven. A les nenes els vaig donar unes jaquetes de l'àvia que m'havia emportat jo”.

Un sopar de la nit de Nadal en què a més del seu marit José Carlos Bernal, la seva germana Terelu, la neboda i la filla, i en què el menú va ser tal com ho hauria desitjat la seva mare. "Marisco, jo vaig fer sopa de picada i Terelu va fer el gall dindi tradicional de la família que és el de la meva àvia", ha explicat.

Pel que fa al 25, Carmen ha revelat que ho van celebrar a casa seva amb un garrí i que, a més de la seva família, també els van acompanyar Rocío Carrasco i Fidel Albiac. Tot i això, no han pogut passar aquestes dates amb Gustavo Guillermo -el fidel xòfer de la seva mare- perquè, com ha explicat, "s'ha agafat la grip dolenta aquesta que hi ha ara, ahir estava dolentíssim a l'hospital i porta un Nadal fastiguejat" .

Respecte a si celebrarà Cap d'Any, ha confessat molt afectada que també serà un dia complicat: "L'any passat vam tenir un problema amb la meva mare i ja no vam aixecar el cap. El cap d'any passat va caure i les coses ja no van anar bé, i arribar-hi a aquell dia és complicat, i encara que no em vull menjar el raïm perquè no puc crec que estar sola no té sentit”.

Un Nadal al que posarà el colofó passant el dia de Reis amb el seu nét, "el més important de la meva vida ara mateix" com ha assegurat emocionada i deixant entreveure que la seva relació amb el seu fill José María Almoguera torna a ser la mateixa de sempre després de diversos mesos distanciats que van passar a ser un mal record després de la mort de la seva mare, quan tot va passar a un segon pla.