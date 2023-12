Isabel Pantoja / @EP

Nombrosos són els fronts que han posat Isabel Pantoja a l'ull de l'huracà mediàtic en aquest convuls final del 2023. A pocs dies que tanqui l'any actuant al Palau Sant Jordi de Barcelona, l'artista ha hagut de fer front al demolidor atac de Francisco Rivera a la televisió. Dirigint-se a ella com "la innombrable" -no vol dir el seu nom perquè segons el fill de Paquirri assegura que és "gafe" i ha deixat nombrosos "cadàvers pel camí"- l'extorer ha tornat a retreure-li que no els hagi entregat els estris del seu pare i l'ha acusat de fer alguna cosa "inhumà" amb ell i amb Cayetano quan només eren uns nens.

D'altra banda, desesperada per saldar els seus deutes milionaris amb Hisenda ha venut el seu àtic de Fuengirola per una quantitat propera als 275.000 euros -la meitat de l'habitatge, ja que l'altra va sortir a subhasta l'any passat- i es podria desfer de la resta de les seves propietats inclosa Cantora per resoldre per fi aquest apressant problema que li treu el son.

Però abans de donar l'adéu definitiu al seu pis a la localitat malaguenya, Pantoja hauria desvaligut el lloc, emportant-se els splits d'aire condicionat, un lavabo de bronze i fins i tot les 79 portes de l'àtic, incloses les dels mobles de la cuina. Una cosa com a mínim estranya -perquè les vol?- que ha desfermat fortes crítiques contra ella.

Les seves polèmiques no acaben aquí, ja que en els últims dies s'ha especulat que tindria problemes seriosos de salut que s'estaria tractà a Còrdova, però tan al límit és la seva situació econòmica que no es podria permetre deixar de cantar ni suspendre cap concert, ja que els ha presentat com a aval davant d'Hisenda.

Completament aïllada, Isabel ha passat Nit de Nadal i Nadal a Cantora amb el seu germà Agustín Pantoja , i tal com ha revelat la seva filla Isa a 'Vamos a veure', ni tan sols li ha felicitat les festes. Cosa que demostra que després de no assistir al casament amb Asraf Beno, no pensa en un possible acostament amb la jove.

Tot i això, i malgrat que no està en el seu millor moment, ha de complir els seus compromisos professionals i, a quatre dies de la seva actuació a Barcelona no li ha quedat més remei que reaparèixer i fer front a aquests assumptes.

La cantant de ' Mariner de llums ' arribava a Madrid dimarts 26 a última hora en avió privat, intentant esquivar la premsa i les incòmodes preguntes sobre les declaracions de Francisco Rivera. Abandonava la terminal executiva en una furgoneta amb vidres tintats i minuts després feia la seva aparició en un cèntric hotel de la capital acompanyada per Agustín i guardant silenci sobre els retrets de l'ex d'Eugenia Martínez de Irujo, que no dubta a definir-la com a "mala persona" ia assegurar que quan es mori, abans d'anar a l'"infern", no li agradaria estar "a la pell" quan s'hagi de veure les cares amb Paquirri i explicar-li per què s'ha comportat així amb els seus fills.