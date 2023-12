El pare i la mare. Foto: Europa Press

Patricia Pardo i Christian Gálvez guanyaven el seu propi Gros de la Loteria quan el 22 de desembre passat, coincidint amb el sorteig més famós i esperat del nostre país, donaven la benvinguda al seu primer fill en comú, Luca . Un part "meravellós" i 3,500 quilos d'amor en 52 cm de nadó que posava el colofó a la felicitat de l'enamorada parella un any i mig després del casament secret, i per al qual han triat un nom tan significatiu com especial .

"Trobem la Llum i el Camí l'un a l'altre, i ara arribes tu, tan desitjat, per il·luminar encara més els nostres passadissos. Eren roses. Avui han florit. Benvingut, LUCA!", anunciaven en xarxes socials després del naixement del petit, en nom del qual han concentrat les primeres síl·labes de les dues paraules que han esdevingut el lema de la seva història d'amor.

Diumenge passat 24 al matí la parella i el seu fill nounat abandonaven l'hospital i, a punt de complir-se una setmana des que va veure per primera vegada la careta al petit, Christian ha compartit una potent i emotiva reflexió amb els seus seguidors que reflecteix fins a quin punt adora Luca, amb qui està vivint el Nadal més màgic de la seva vida.

“Desconeixem l'amor dels PARES fins que tenim els nostres propis FILLS”. Una frase del nord-americà Henry Ward Beecher amb què ha confessat la intensitat dels seus sentiments, reconeixent que fins que no ha estat pare no sabia el que es podia estimar un fill.

I és que encara que Patricia té dues filles, Aurora (7) i Sofia (4), fruit de la seva relació amb Fran Márquez -del qual es va separar el 2021- Christian s'ha estrenat a la paternitat amb Luca, un nadó molt desitjat amb el que el presentador està experimentant un tipus d'amor fins ara desconegut per a ell que, innegable, està vivint amb la màxima felicitat.