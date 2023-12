Foto: Cristina Pedroche

Cristina Pedroche i Alberto Chicote han assistit al plat de 'I ara Sonsoles' on han compartit els detalls de la seva esperada participació a les Campanades de Cap d'Any. La presentadora ha revelat que aquesta vegada l?ansietat s?intensifica en coincidir amb el postpart, descrivint com els nervis es barregen amb l?emoció d?acomiadar l?any.

Chicote, per part seva, ha expressat la seva inquietud davant el desè any consecutiu que donarà les Campanades amb la seva companya. El cuiner posa l'accent en la incertesa d'encertar el moment exacte en què sonen les campanades, subratllant la dificultat de coordinar els temps per crear un moment màgic a la Porta del Sol.

Tots dos han detallat com serà el gran dia, i és que arriben al lloc emblemàtic al voltant de les 17 o 18 hores. La mare primerenca també ha revelat que no portarà la seva filla, seguint el consell de la psicòloga a causa del fred i la multitud, tot i que ha assenyalat que podria arribar una mica més tard per gaudir de més temps amb la seva nena i ha explicat que ja hi ha preparat llet congelada perquè l'àvia en pugui tenir cura.

Pel que fa al vestit , Pedroche assegura que, encara que no està completament acabat, el concepte està definit. Jugant amb la intriga, ha esmentat la necessitat d' unir-lo mitjançant costures o fins i tot cargols, entrellaçant veritats i mentides sobre el procés. Seguint els seus costums, explica que es tancarà al camerino fins a les 23:00, gaudint de la sorpresa a les cares dels seus companys d'equip.

També ha afirmat ser l'autora del seu discurs per a l'ocasió, prometent un toc de maternitat que captarà l'atenció de tothom. A més, ha avançat que portarà colors inèdits a la roba.

Chicote, en to més relaxat i entre rialles, ha anunciat que estrenarà camisa i portarà gallumbos vermells, un regal especial. Amb aquestes bestretes, l'expectació per les Campanades 2024 s'eleva, deixant tots ansiosos per descobrir el resultat d'aquesta màgica nit de Cap d'Any.