Isabel Pantoja @ep

Tal com va transcendir fa uns dies, Isabel Pantoja ha aconseguit vendre l'àtic que posseïa a Fuengirola, una glopada d'aire fresc -uns mitjans de comunicació apunten que ha aconseguit 275.000 euros, i altres que la quantitat puja a 550.000- per saldar la seva milionari deute amb Hisenda.



Després que la meitat de l'habitatge (es tractaven de dos pisos que la cantant va unir quan els va adquirir l'any 2000) sortís a subhasta l'any passat, la mare de Kiko Rivera i el nou propietari s'haurien posat d'acord per vendre de forma conjunta la propietat, i l'operació s'hauria formalitzat davant de notari el 19 de desembre passat.



Abans de lliurar les claus al nou propietari, Isabel hauria arrasat amb l'àtic, tot emportant-se absolutament tot l'interior. Tal com ha explicat Antonio Rossi a 'Vamos a veure' la cantant d''Así fue' no només va buidar de mobles el pis -de 200 metres quadrats, amb 4 dormitoris, diversos salons i una àmplia terrassa-, sinó que hauria 'esvalujat' ' el lloc i s'hauria emportat un lavabo de bronze, les aixetes, els 8 splits d'aire condicionat, les frontisses i fins i tot totes les portes de la casa, 79, incloses les dels armaris de la cuina. En total, tres camions de mudança plens d'objectes que haurien anat a parar a Cantora.



Una sorprenent informació que ara ha confirmat el nou propietari de l'àtic, que ha trencat el seu silenci a 'TardeAR' i ha reconegut com van ser de complicades les negociacions per arribar a un acord amb l'artista. "Només parlem que s'enduria els mobles, però s'ho ha emportat tot, fins a les portes dels armaris. Només ha deixat el pis" ha assegurat aquest home la identitat del qual no ha transcendit.



"Arribar a un acord no ha estat una cosa gens fàcil" ha revelat, confessant que ha hagut de tenir "molta paciència" perquè Pantoja "es creu Michael Jackson".



Finalment, el nou propietari ha explicat que després d'entrar a l'àtic i veure l'estat en què l'havia deixat la tonadillera no va dubtar a trucar per telèfon Agustín Pantoja per demanar-li explicacions. "Em vas dir que ho faries tot nou" li va respondre el germà de l'artista, justificant així el motiu pel qual no han deixat absolutament res a la vivenda.