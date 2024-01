Crist ha parlat sobre l'intent de suïcidi. Foto: Europa Press

Sembla que encara queden molts capítols per descobrir de la guerra que Ángel Cristo Jr. va iniciar fa diverses setmanes contra la seva mare, Bárbara Rey, disposat que tothom sàpiga com és en realitat la vedette.

El passat divendres 29 de desembre va ser la seva parella, Ana Herminia, la que es va asseure al plató de ¡De divendres! i va revelar el darrer i dramàtic episodi de la vida del jove, que fins ara no havia sortit a la llum. I és que tal com ha narrat emocionada la parella d'Àngel, aquest va intentar suïcidar-se el 2009. "Després d'una baralla amb la seva mare, plorant, em va explicar que el 2009 el va agafar la pistola del seu pare, es va muntar al cotxe, es va anar a un descampat va agafar la pistola, se la va posar, va disparar i gràcies a Déu la bala no va sortir i que després ell va disparar i sí que va sortir la bala", va explicar.

A més, Ana Herminia també ha revelat que el fill de Bàrbara va patir un ictus que li ha deixat seqüeles que limiten el seu dia a dia, ja que a més de perdre mobilitat al braç esquerre, també tindria problemes per ordenar les idees i dificultat per recordar coses .

Unes declaracions que tornen a posar la vedette a l'ull de l'huracà mediàtic i sobre les quals Sofia Cristo es pronunciava el diumenge 31, quan després de complir els últims compromisos professionals de l'any posava rumb a Marbella per passar la nit de Cap d'Any amb la seva mare.

Unes imatges que ara veuen la llum i en què la Dj s'ha mostrat completament indiferent als dramàtics episodis que ha explicat la núvia d'Àngel, deixant a l'aire si és cert que va intentar treure's la vida i com s'ha pres la Bàrbara que l'Ana Herminia hagi explicat coses tan íntimes a la televisió. "És que, de veritat, t'ho agraeixo, feliç any, però és que perdo el tren. No vull que m'acompanyis, no em facis això perquè m'he d'anar corrents" ha apuntat esquiva mentre recorria a tota velocitat l'estació d'Atocha .