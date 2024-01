Rosalía, en un concert. Foto: Europa Press

La reconeguda cantant sesrovirenca Rosalía ha experimentat un any 2023 ple d'esdeveniments intensos . Tot i l'èxit de la seva gira, la seva vida personal ha estat marcada per diverses etapes sentimentals. Inicialment, com a dona compromesa després de la romàntica proposta de matrimoni de Rauw Alejandro , l'artista va viure mesos de compromís públic abans que la notícia de la seva separació sortís a la llum, generant especulacions sobre una possible infidelitat.

Tot i això, els fans de la cantant van expressar la seva desaprovació davant l'aparent hàbit de fumar que va adoptar amb el seu nou company. En resposta a les crítiques , Rosalía ha compartit a Instagram la seva primera publicació de l'any, revelant la seva intenció de deixar de fumar . La publicació va incloure una fotografia en què se la veu amb una cigarreta a les mans, acompanyada d'un missatge clar sobre el seu propòsit de Cap d'Any: abandonar el tabac.

