Bertín Osborne / @EP

Després de mesos d'intensitat i enrenou mediàtic, Gabriela Guillén ha donat a llum el seu primer fill, fruit de la seva relació amb el cantant Bertín Osborne , de 69 anys. La notícia ha estat revelada en exclusiva pel programa 'Així és la vida' de Telecinco, encara que ni la mare ni el pare se n'han pronunciat.

L'arribada d'aquest petit ha generat una gran expectació, especialment perquè la Gabriela sortia de comptes el 31 de desembre passat. La seva absència en xarxes socials ja suggeria que estava centrada en el seu embaràs i l'imminent naixement del nadó.

Tot i això, el naixement del nen ha estat embolicat en polèmica des del principi. Bertín i Gabriela han protagonitzat una muntanya russa d'emocions, creuant acusacions i comentaris als mitjans. La incògnita ara és si el cantant anirà a conèixer el seu nadó, ja que segons el programa, encara que sap del naixement, encara no ha vist el nadó al trobar-se a Sevilla.

La relació entre Bertín i Gabriela sembla haver arribat al final, i el cantant fins i tot estaria considerant sol·licitar una prova de paternitat per confirmar la filiació del nen . En cas de ser el seu fill, el presentador es compromet a fer-se càrrec de la manutenció, però no ha volgut tenir contacte amb la Gabriela durant aquests mesos. La jove, per part seva, ha comptat amb el suport de la seva família, que ha viatjat des del Paraguai per acompanyar-la en aquest moment crucial.

La notícia del naixement ha coincidit amb el tancament de la gira musical de Bertín Osborne, '40 anys són pocs', evidenciant que la vida del cantant continua malgrat les controvèrsies. Mentrestant, el nadó, els cognoms del qual encara estan per decidir, es converteix en el sisè fill del cantant, que ha rebut el suport de la seva família enmig de la difícil situació.