Muntatge: CatalunyaPress

"Ja parlaré quan arribi el moment", assegurava Bertín Osborne fa diverses setmanes a la festa nadalenca de José Luis López 'El Turronero', una de les seves escassíssimes aparicions públiques des que l'estiu passat es va fer públic que esperava un fill amb Gabriela Guillén .

Un advertiment que ha complert coincidint amb el naixement del nen el 31 de desembre passat en un hospital de Madrid. Deixant clar que aquests mesos no ha estat desaparegut sinó treballant, i que si no ha respost a les informacions que s'han donat sobre ell a diferents mitjans de comunicació és perquè li importa "tres nassos" el que diguin sobre la seva vida, el presentador parla per primera vegada alt i clar a la revista Hola! tant sobre la mare del seu sisè fill com sobre la paternitat.

"He decidit que no seré pare, no vull exercir de pare", assegura rotund, confirmant que tal com s'ha dit demanarà a Gabriela les proves de paternitat i aclarint que "si es confirma que és meu, jo ajudaré ". És a dir, que malgrat no voler una relació amb el petit, sí que se'n farà càrrec econòmicament.

Tot i que pogués semblar el contrari, Bertín no té més que bones paraules per a la fisioterapeuta, amb la qual va mantenir una relació de diversos mesos que es va trencar completament quan la jove li va dir que estava embarassada i que, malgrat la seva negativa a convertir-se de nou en pare als 69 anys, pensava seguir endavant sola. "És una xavala estupenda, boníssima gent, molt treballadora i molt atractiva, molt decent", reconeix a l'exclusiva, compadint-se de la pressió mediàtica que ha patit arran de sortir a la llum la seva futura maternitat: "No em puc imaginar l'infern que està vivint".

No només això, ja que el cantant, que ha revelat que des del 1 de juliol passat no veu Gaby i només ha parlat amb ella una vegada, també deixa clar que la que fos la seva amiga especial "ha rebutjat qualsevol ajuda que hi hagi" pogut oferir-lo". "És molt injust que l'acusin de tenir un interès quan és de les poques que no m'ha demanat res", sentencia.

A més, Bertín també parla en aquesta esperada entrevista sobre la seva exdona Fabiola Martínez, a qui confessa que troba "moltíssim" a faltar. "És la dona més important, un exemple en tot, una companya bestial", afirma, apuntant que malgrat el que s'ha dit la seva relació continua sent estupenda, parlen diverses vegades a la setmana i espera que segueixi sent així. Unes declaracions que han vist la llum tan sols 3 dies després que Gabriela s'hagi convertit en mare ia les quals el paraguaià encara no ha reaccionat, encara que podria estar tancant els serrells de l'exclusiva en què no només presentarà el seu fill sinó cap esperar que respongui amb contundència al cantant ia la seva negativa a exercir de pare del nen.