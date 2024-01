La infanta Elena i el rei emèrit. Foto: Europa Press

Mancant confirmació oficial per part de Casa Real (ni s'han pronunciat ni s'espera que ho facin en tractar-se d'un assumpte estrictament privat) anem coneixent detalls de la festa que el Rei Joan Carles està organitzant per celebrar amb magnificència 86 aniversari a Abu Dhabi.

Després d'un Nadal en què ha mantingut un perfil baix i no han transcendit els seus plans (tot apunta que va passar la nit de Nadal amb Froilà a l'Emirat, mentre que la nit de Cap d'Any es rumoreja que podria haver viatjat a Ginebra amb la infanta Cristina i la infanta Elena ) l'Emèrit estaria ultimant els preparatius de la seva primera gran celebració des que es va instal·lar a Abu Dhabi el 2020.

I a poc a poc coneixem més detalls d'un aniversari a què s'espera que hi assisteixi la família, els millors amics i diverses cares conegudes amb les quals manté una estreta relació. Presències assegurades, com revela Vanitatis , la de les seves dues filles i també les dels seus néts Marichalar (Froilà resideix a l'Emirat mentre que Victoria Federica adora el seu avi i no es perdria la festa per res del món) i de Pablo i Irene Urdangarín , estant a l'aire la de Juan i Miguel, que estan fent tot el possible per quadrar les seves agendes.

No estaran al costat de l'emèrit, quan bufi les espelmes, ni la Reina Sofia, que no ha viatjat a Abu Dhabi des que el seu marit hi resideix, ni els Reis Felip i Letizia (que el dia 6 de gener presidiran la Pasqua Militar), ni tampoc la Princesa Leonor (que per primera vegada acompanyarà els seus pares en aquest acte tan signiticatiu un cop ha complert la majoria d'edat) ni la Infanta Sofia, que estarà de tornada a Gal·les on estudia el Batxillerat Internacional.

Pel que fa a les seves amistats, Vanitatis apunta que ja hi ha noms confirmats com l' excap de la Casa Reial Fernando Almansa , l' excap del CNI Fèlix Sanz Roldán, un dels metges de confiança del monarca, Manuel Sánchez , o el periodista Carlos Herrera. A la llista de convidats figuren a més les germanes Alicia i Esther Koplowitz, Mario Vargas Llosa i Los Del Río, que s'encarregarien de posar la banda sonora a la festa al ritme de La Macarena.

L'aniversari se celebrarà no el mateix 5 de gener, sinó el cap de setmana següent; és a dir, entre el 7 i el 8 de gener, tindrà lloc a la impressionant residència de Joan Carles a Abu Dhabi (pel que sembla l'Emèrit correrà amb les despeses d'allotjament de tots els seus convidats) i estarà ambientat a Marbella, amb un dress code inspirat en els anys daurats de la localitat andalusa.

En ple compte enrere per a aquest aniversari inoblidable que el monarca està preparant al detall, la infanta Elena continua a Madrid. Després de passar Nit de Nadal i Nadal amb la Reina Sofia, la seva germana Cristina, la seva filla Victoria Federica i els seus nebots Urdangarín al Palau de la Zarzuela, res han transcendit dels plans de la germana de Felip VI la nit de Cap d'Any.