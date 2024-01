Obregón i Lecquio, quan eren parella. Foto: Europa Press

Ana Obregón ha començat l'any amb polèmica. L'1 de gener Informalia publicava que la biòloga no hauria donat a la Fundació Aless Lequio cap fons procedent de ni dels drets d'autor del llibre del seu fill que va acabar ella després de la mort del jove, El chico de las musarañas ni tampoc de les exclusives que ha concedit des que va néixer la seva neta Ana Sandra ara fa 9 mesos.

Una sorprenent informació sobre la qual ja s'ha pronunciat l'actriu, assegurant en conversa amb la periodista Lorena Vazquez d' Espejo Público , que la notícia seria producte de la "desinformació" i s'hauria publicat per "fer mal". Justificant que ha posat de la butxaca més de 40.000 euros, i que també va donar una bossa de Chanel per ser subhastat per aconseguir fons per a la Fundació, ha aclarit que es quedarà l'import d'algunes de les exclusives perquè "té una boca que alimentar" i "ha deixat de treballar" per dedicar-se exclusivament a la nena.

A més, i en aquest cas a través del tertulià Pepe del Real a Vamos a ver, Ana ha puntualitzat que si els drets d'autor del llibre encara no han arribat a la Fundació del seu fill és perquè l'editorial no els computa fins a final d'any, deixant clar que aquesta quantitat sí que anirà a parar íntegrament a la investigació contra el càncer com va prometre al seu dia.

Però la cosa no s'acaba aquí, ja que declarant la guerra a Alessandro Lecquio (després que l'italià no assistís al bateig de la seva neta) la presentadora ha acusat el pare del seu fill Aless d'haver filtrat aquesta informació . "Li resulta estrany que els mitjans hagin tingut notificació d'aquesta informació que només la coneixen ells, i sospita que pot haver estat Alessandro qui ho ha filtrat" ha assegurat Pepe del Real.