Ha arribat el dia que es reconeix la seva trajectòria

La nit del 5 de gener és especial a la majoria de les llars per l'arribada aquesta mateixa matinada dels Reis Mags. Les famílies es reuneixen per obrir regals, compartir anècdotes, abraçades... però sobretot per donar per acabada l'època nadalenca. A les Camps se'ls ha avançat la sorpresa. Aquesta nit gaudiran del gran homenatge a TVE a la seva mare, María Teresa Campos.

Un regal que els omple d'orgull ja que era un projecte que tenien al cap des de fa molt de temps i que van voler dur a terme amb Maria Teresa, però que finalment s'emetrà després de la seva mort el mes de setembre passat.

Terelu Campos serà qui dirigeixi l'especial que s'emetrà aquesta nit i la seva germana Carmen Borrego el dirigirà. A més, comptarà amb la participació de nombrosos artistes, companys de professió i amics de la família que recordaran la figura.

Raphael, Pablo López, Vanesa Martín, Miguel Poveda, Tamara i Lorena Gómez cantaran temes amb un important significat per a la presentadora de televisió, però també hi participaran Gloria Estefan, Chayanne, Dani Martín, Víctor Manuel, Chenoa, Ana Mena, Abraham Mateo, Pastora Soler o Carlos Rivera.

També personalitats del món de la comunicació com Ana Rosa Quintana, Mercedes Mil·là, Xavier Sardà, Iñaki Gabilondo, Luis Del Olmo, Carlos Herrera, David Broncano, Eugènia Martínez d'Irujo, José Manuel Parada, Rosa Villacastín, Nieves Herrero, Irma Soriano, Concha Galán, Poty, Joan Ramon Lluc, Elvira Lindo, Carme Rigalt, Cristina Almeida, Ramon Colom o Paolo Vasile.

Personalitats polítiques o amics, com Rocío Carrasco, Belén Rodríguez o Lara Dibildos estaran també presents en aquest homenatge a una de les grans comunicadores del nostre país.